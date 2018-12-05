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Ülke genelinde dün akşam meydana gelen aşırı yağış nedeniyle bir çok ev ve işyerini su bastı. Polisin açıklamasına göre, Lefkoşa'da, Ortaköy ışıkları ile Hastane Çemberi arasında kalan yol su altında kaldığından trafiğe kapatıldı. Trafik ulaşımı alternatif yollardan sağlanıyor. Girne - Değirmenlik anayolu, göletin yaklaşık 500 metre yukarısında yola toprak kayması olduğundan Girne istikametinden gelen sürücüler Değirmenlik Başpınar bölgesine yönlendirmekte. Altınova- Ağıllar yolu tek yönlü, Turnalar - Yarköy yolu ise tamamen trafiğe kapatılmıştı.
Ülke genelinde dün akşam meydana gelen aşırı yağış nedeniyle bir çok ev ve işyerini su bastı. Polisin açıklamasına göre, Lefkoşa'da, Ortaköy ışıkları ile Hastane Çemberi arasında kalan yol su altında kaldığından trafiğe kapatıldı. Trafik ulaşımı alternatif yollardan sağlanıyor. Girne - Değirmenlik anayolu, göletin yaklaşık 500 metre yukarısında yola toprak kayması olduğundan Girne istikametinden gelen sürücüler Değirmenlik Başpınar bölgesine yönlendirmekte. Altınova- Ağıllar yolu tek yönlü, Turnalar - Yarköy yolu ise tamamen trafiğe kapatılmıştı.
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Çocuklar, Erdal Abit için koştu

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KTÖS Erdal Abit’in anısını yaşatmak için ilkokul öğrencilerinin katıldığı anı koşusu düzenledi

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Çocuklar, Erdal Abit için koştu
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KTÖS, “genç yaşta yitirdiği öğretmen, mücadeleci üyesi Erdal Abit’in anısını yaşatmak” amacıyla ilkokul öğrencilerinin katıldığı anı koşusu düzenledi.
KTÖS’ten yapılan açıklamaya göre, anı koşusuna Erdal Abit İlkokulu, Doğa (Girne) İlkokulu, Lefke İstiklal İlkokulu, Yeşilyurt İlkokulu, Zümrütköy İlkokulu, Serhatköy İlkokulu, Özgürlük İlkokulu, Yedidalga İlkokulu, Doğancı İlkokulu ve Aydınköy İlkokulu katıldı.
Kızlarda 800 metre, erkeklerde 1000 metre olarak koşulan anı koşusunda dereceye giren okullara madalya ve kupalarını, Narin Abit, Özgür Kolaç, Ahmet Baydar ve Uğur Erilen takdim etti. KTÖS, bu anlamlı etkinliğe katkı koyan herkese teşekkür etti.

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