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Çocuk Koşusu heyecanı yaşandı

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3. Geleneksel Action Çocuk Koşusu Tuzluca köyünde geçtiğimiz hafta sonu büyük bir katılımla yapıldı

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Çocuk Koşusu heyecanı yaşandı
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Sportif organizatör Mesut Öğüt tarafından organize edilen 3. Geleneksel Action Çocuk Koşusu Tuzluca köyünde geçtiğimiz hafta sonu yapıldı.

Action Çocuk Koşusuna yaklaşık 40 sporcu katılarak yarıştı. Ailelerin ve köyde yaşayan vatandaşların katkı koyduğu Action Çocuk Koşusu, küçük kızlar, erkeler, büyük kızlar, erkekler olmak üzer 4 kategoride yapıldı.

Yarış sonrasında dereceye giren sporcular belirlendi. Küçük Kızlarda Ecrin Cihangir, Küçük Erkelerde Kerim Cihangir, Büyük Kzılarda Nur Çalış, Büyük Erkelerde ise Rasim Çalış birinci geldi. 3. Geleneksel Action Çocuk Koşusu arasında dereceye giren sporculara yarış sonrası madalya ve hediyeler yetkililer tarafından verildi.

3.Geleneksel Action Çocuk Koşuda şu isimler dereceye girdi :

Küçük Kızlar :

1.Ecrin Cihangir, 2.Beril Korkma, 3.Belinay Gönder

Küçük Erkekler :

1.Kerim Cihangir, 2.Hakan Cihangir, 3.Rüzgar Kurt

Büyük Kızlar :

1.Nur Çalış, 2.Nurgül Cihangir, 3.Esma Korkmaz

Büyük Erkekler :

1.Rasim Çalış, 2.Doğukan Onan, 3. Kartal Sönmez-Hüseyin Çolak

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