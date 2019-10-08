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Brume’ye coşkulu karşılama

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2019 Doha Dünya Atletizm Şampiyonasında uzun atlama branşında yaptığı 6.91 metrelik atlayışı ile bronz madalya kazanan Ese Brume, coşkuyla karşılandı

Brume’ye coşkulu karşılama
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Doğu Akdeniz Üniversitesinin (DAÜ) dünya markası sporcusu Ese Brume, bu yıl Katar’da düzenlenen 2019 Doha Dünya Atletizm Şampiyonasında uzun atlama branşında yaptığı 6.91 metrelik atlayışı ile bronz madalyaya uzandı.

DAÜ, 27 Eylül – 6 Ekim 2019 tarihlerinde gerçekleşen Dünya Atletizm Şampiyonasında Dünya 3.’sü olmayı başaran Ese Brume’yi, dünsaat 11:00’de, Ercan Havalimanında büyük bir coşkuyla karşıladı.

Karşılamada DAÜ Spor İşleri Müdürü Cemal Konnolu ve Ese Brume’nin antrenörleri Yaya Kayode ile Hasan Maydon’un yanı sıra; Spor İşleri Müdürlüğü personeli ve çalışanları ile DAÜ Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Müdürlüğüne bağlı öğrenci kulüplerinden yüzlerce öğrenci, yoğun bir tezahürat ile yer aldı. Sık sık, “Youarethebest Ese Brume! (Sen en iyisisin Ese Brume!)” tezahüratı yapan kalabalık grup, Ese Brume’ye yolcu çıkış alanında pankartlar eşliğinde “Evine hoşgeldin!” dedi. Göğsünde gururla taşıdığı madalyası ile adaya dönen Ese Brume, arkadaşlarıyla ve DAÜlülerle buluşmanın mutluluğunu yaşadı. Brume, karşılamada yaptığı konuşmada, “Herkese çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok mutlu oldum. Bu coşkulu karşılama karşısında oldukça duygulandım. Herkesi ve DAÜ’yü çok seviyorum” diye konuştu.

Ese Brume, karşılamanın ardından DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam’ı makamında ziyaret etti. Prof. Dr. Osam, bu kalitede bir sporcunun DAÜ öğrencisi olmasından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, böyle bir başarının ülkemiz ve üniversite açısından ne kadar önemli olduğunun altını çizdi ve Ese Brume’yi gönülden tebrik ettiğini belirtti.

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