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Aydın ve Savaşkan kürsüye çıktı

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Türkiye Büyükler Atletizm Şampiyonası’nın son gününde Buse Savaşkan Türkiye üçüncüsü, Tuğba Aydın Türkiye ikincisi olma başarısı gösterdi

Aydın ve Savaşkan kürsüye çıktı
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Atletizm Federasyonu’na bağlı atletler Türkiye Büyükler Salon Atletizm Şampiyonası’nın son gününde kürsüde yer alarak madalyalar kazandılar.

Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından 2-3 Şubat tarihleri arasında İstanbul Ataköy Atletizm Salonu’nda düzenlenen Türkiye Büyükler Atletizm Şampiyonası’nın son gününde Buse Savaşkan Türkiye üçüncüsü, Tuğba Aydın Türkiye ikincisi olma başarısı gösterdi.

Buse Savaşkan şampiyonanın son gününde yüksek atlama branşında 1.74’lük derecesi ile Türkiye üçüncüsü oldu. Tuğba Aydın ise üç adım atlama branşında 5.92’lik derecesi ile Türkiye ikincisi oldu. Sporculara ödül töreninde madalyalarını KKTC Atletizm Federasyonu Başkanı Halil Samani takdim etti.

Şampiyonanın son gününde 60 metre engelli branşında yarışması beklenen Dilek İyihasırcı ise hafif sakatlığı sebebi ile yarışmadı. Türkiye U20 Salon Atletizm Şampiyonası’nda ise Doğa Erek 60 metre branşında, Mustafa Yorulmaz ise uzun atlama branşında yarıştı. Sporcularımız finale kalma başarısı gösteremedi.

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