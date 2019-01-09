Atletizmde hedef daha büyük projeler

Atletizm Federasyonu Başkanı Halil Samani, semineri değerlendirirken, “Daha büyük projelerle ülke sporuna katkıya devam edeceğiz” açıklamasını yapıp, Dwight Phillips’i adaya getirerek federasyonun, sporumuza büyük katkı yaptığını vurguladı

Atletizm Federasyonu Başkanı Halil Samani, düzenledikleri sürat koşuları, uzun atlama ve üç adım atlama branşlarındaki eğitim seminerinin kendilerini motive ettiğini, daha büyük projelerle ülke sporuna katkı yapmaya devam edeceklerini belirtti.

4-8 Ocak tarihleri arasında düzenlenen seminere uzun atlama branşında olimpiyat ve dört kez dünya şampiyonu olmuş ABD’li eski atlet Dwight Phillips eğitmen olarak katkı koydu. Ayrıca bir dönem ülkemizde antrenörlük yapan, Suudi Arabistan ve Umman gibi ülkelerde baş antrenör olarak görev yapmış bir isim olan Taiwo Ariyo’nun yanı sıra Yiğitcan Hekimoğlu ile önemli uluslararası başarılara imza atan antrenör Celal Keleş eğitmen olarak seminerde yer aldılar.

Semineri değerlendiren KKTC Atletizm Federasyonu Başkanı Halil Samani, “Dünya ve olimpiyat şampiyonu Dwight Phillips’i adamıza getirerek federasyonumuzun sporumuza büyük katkı yaptığını düşünmekteyiz. Ambargolar ve özellikle sporda izolasyonlar yaşamakta olan toplumumuzun böylesine büyük bir sporcu ile tanışması oldukça önemliydi” dedi. Samani, “Ülkemizde lisanslı sporculara olan ilginin giderek zayıfladığı bir ortamda böylesine bir temasın sporcularımızı ve antrenörlerini büyük motivasyon olduğunu düşünmekteyiz” açıklamasını yaptı.

Samani şöyle devam etti: “Seminerde yer alan katılımcılar çağın en üst seviyedeki antrenman tekniklerini birebir yaşayarak tanık oldular. Gerek Dwight Philips, gerek Koç Taiwo Ariyo deneyimlerini ve son bilimsel teknikleri antrenörlerimizle paylaşarak seminerimize katılanlara eşsiz bir deneyim yaşattılar. Katılımın ve ilginin oldukça iyi olması hepimizi sevindirdi. Ancak ülke üniversitelerimizde 12 tane beden eğitimi bölümünün olduğunu belirtmek isterim. Yüzlerce spor kulübünün, yüzlerce beden eğitimi öğretmeninin var olduğu ülkemizde doğrusu böyle bir etkinliğe çok daha fazla ilgi olmasını beklerdik. Sonuçta bu bir eğitim semineri ve çocuklarımıza kalacak önemli bir bilgi mirası bu seminerde aktarıldı.”

“Seminerimize büyük ilgi gösteren özellikle Lefke Avrupa Üniversitesi'ne, temsilci gönderen diğer üniversitelerimize ve katılan öğretmen ile antrenör arkadaşlarımıza sonsuz teşekkür etmek isterim. Bu etkinlik bizi çok heyecanlandırdı ve yeni projeler için motive ettiği çok açıktır. Çok yakın zamanda benzer, hatta daha büyük projeler ile ülke sporuna katkı yapmaya devam edeceğiz. Bu projenin oluşumunda maddi manevi bize katkı koyan Spor Dairesi ve müdürü Alkan Değirmencioğlu’na ve katkı sağlayanlara ayrıca teşekkür ederim.