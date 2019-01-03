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Atletizm efsanesi,seminere katılacak

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Atletizm efsanesi,seminere katılacak
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Berk TURSAN

KKTC Atletizm Federasyonu tarafından organize edilen "Sürat koşuları, uzun atlama ve üç adım atlama" semineri bugün başlayacak. 4-8 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan seminere, bir atletizm efsanesi de katılacak. 1 olimpiyat, 4 de Dünya şampiyonluğu bulunan, Dünya Şampiyonaları tarihinin uzun atlamada en çok olimpiyat ve dünya şampiyonu olan Dwight Phillips ve koçu Taiwo Ariyo, KKTC Atletizm Federasyonu tarafından organize edilen "Sürat koşuları, uzun atlama ve üç adım atlama" seminerine katılacak. Dwight Phillips ve koçu Taiwo Ariyo'nun dün akşam saatlerinde adamıza gelmesi bekleniyordu.

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