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Atakan yine kürsüde

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Atakan yine kürsüde
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Başarılı master atletimiz Osman Atakan katıldığı bir yarışı daha kürsüde tamamladı. Güney Kıbrıs'ın Agros kasabasında yapılan 5.500 m’lik yol yarışında genel klasmanda 9. Olan Osman Atakan, 40-49 yaş kategorisinde ise 2.’ci olarak kürsüye çıktı.

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