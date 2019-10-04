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Ares triatloncuları Alanya’da yarışacak

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Ares Spor Kulübü triatloncuları Alanya’da bugün başlayacak olan Türkiye Triatlon Şampiyonası finaline katılıyor

Ares triatloncuları Alanya’da yarışacak
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Alanya Belediyesi ile Türkiye Triatlon Federasyonu işbirliği ile 5-6 Ekim tarihlerinde gerçekleşecek Alanya Triatlonuna ülkemizden Ares Spor Kulübü sporcuları da katılıyor.

Yüzme, bisiklet ve koşu parkurlarının ardı ardına geçildiği triatlon branşının en hızlı yarışları olan sprint ve olimpik mesafelerde gerçekleşecek yarışta Ares’ten Hüseyin Arhan, Cem Dağdelen, Buğra Karahan, Erkan Uyar ve Serhan Zülkadiroğlu katılacak.

Olimpik bugün, sprint yarın

Türkiye Triatlon Şampiyonasının final ayağını oluşturan Alanya Triatlonu iki günde gerçekleşecek. Olimpik mesafe yarışı bugün, sprint mesafe yarışı yarın gerçekleşecek.

Ares triatloncuları ve Ironman sporcular Hüseyin Arhan ve Cem Dağdelen yanı sıra Erkan Uyar da bugün olimpik mesafede yarışacak. Sporcular 1,5 kilometre yüzecek, 40 kilometre bisiklet sürecek ve 10 kilometre koşup finişe ulaşmaya çalışacak.

Ares’ten Alanya’ya giden diğer sporcular Buğra Karahan ve Serhan Zülkadiroğlu ise yarın sprint mesafede yarışacak. Buğra ve Serhan 750 metre yüzüp, 20 kilometre bisiklet sürecek ve 5 kilometre koşarak en hızlı şekilde finişten geçmeyi hedefliyor.

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