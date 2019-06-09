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Ares aquatlon yarışında zafer Paşa’nın

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Ares Spor Kulübü koşu-yüzme ve koşu parkurundan oluşan aquatlon yarışı düzenledi. Mare Monte Plajı’nda gerçekleşen aquatlon yarışında en hızlı dereceyi elde eden Paşa Sezener, arkadaşı Tuna Ayyıldız’ı 1 saniye farkla geçti

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Ares aquatlon yarışında zafer Paşa’nın
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Ülkemizin en büyük ikinci yüzme kulübü olan ve yüzme ile triatlon branşlarında bünyesinde şampiyon sporcuları ve Ironman sporcularını bulunduran Ares Spor Kulübü dün Girne’de aquatlon yarışı düzenledi.

Mare Monte Plajı’nda gerçekleşen aquatlon yarışında Ares sporcuları koştu, yüzdü ve son olarak tekrar koşarak finişe ulaştı. Sporcular 5 kilometre koşu ile başladıkları yarışta daha sonra 1 kilometre yüzdü ve ardından tekrar 5 kilometre koşarak en hızlı şekilde finişe ulaşmaya çalıştı.

Süper sprint kategorisi 2 sporcu olmak üzere toplam 17 sporcunun katılımı ile gerçekleşen aquatlon yarışında en hızlı dereceyi elde eden Paşa Sezener, arkadaşı Tuna Ayyıldız’ı 1 saniye farkla geçti.

ARES AQUATLON YARIŞI SONUÇLARI ŞÖYLE:

Sporcu ismi                            Koşu          T1+Yüzme           T2+Koşu    Toplam

1.Paşa Sezener              10:08          17:27          11:07          38:42

2.Tuna Ayyıldız            09:30          19:11          10:02          38:43

3.Kemal Elektrikçi        09:29          20:47          10:02          40:18

4.Yusufcan Şensoy       10:43          18:10          11:59          40:52

5.Huseyin Arhan          10:07          22:40          11:53          44:40

6.Volga Ayyıldız           11:47          25:20          13:20          50:27

7.Necati Oktay              11:53          25:13          14:19          51:25

8.Emine Demirkıran      13:40          22:46          15:01          51:27

9.Ayşa Küçükakça                 11:51          26:40          13:43          52:14

10.Cagan Öztuna          11:52          26:35          13:53          52:20

11.Cem Dağdelen          12:04          25:01          15:16          52:21

12.Ahmet Özağaoğlu    12:27          24:44          16:21          53:32

13.Erhan Ünal              12:28          24:47          18:01          55:16

14.Melda Ünal              12:47          33:27          14:50          01:01:04

15.Bekir Yemen            12:48          35:03          15:28          01:03:19

Süper Sprint Kategorisi

1.Yazgı Özdemir           23.55

2.Kardelen Demirkıran 23.56

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