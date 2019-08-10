Zincirleme uyuşturucu operasyonu

Gazimağusa’da 20 yaşındaki bir gencin aracında uyuşturucu bulunmasıyla başlayan soruşturma, İskele ve Girne’ye kadar uzadı. Toplam 193 gram hintkeneviri ve 7 adet uyuşturucu içerikli sakız ele geçirildi

Gazimağusa’da 20 yaşındaki bir gencin aracında 2 gram Hint keneviri bulunması üzerine soruşturmasını genişleten polis, İskele’de ve Girne’de de uyuşturucu ele geçirdi, tutuklamalar yaptı.

Polis basın bültenine göre, Polis, öneki gün Gazimağusa’da 20 yaşındaki isminin baş harfleri M.M.J’nin kullanımındaki araçta yapılan aramada 2 gram Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddenin bulunmasıyla ilgili ileri soruşturmada, 22 yaşındaki isminin baş harfleri A.M.’nin İskele’deki evinde de önceki gün arama yaptı. A.M.’nin evinde uyuşturucu kalıntısı içerdiğine inanılan 5 sigara ile 2 gram Hint keneviri ve üzerinde kalıntı olduğuna inanılan bir hassas terazi bulunarak emare alındı.

Soruşturmasını Girne’ye genişleten polis, burada da 23 yaşındaki isminin baş harfleri S.S.L., 62 yaşındaki isminin baş harfleri F.B. ve 54 yaşındaki isminin baş harfleri G.K.’nin kaldığı evde arama yaptı. Söz konusu evde 11 gram Hint keneviri türü olduğuna inanılan madde, 48 adet çay poşeti içinde toplam 144 gram ağırlığında ve 193 adet sigara içerisinde (her bir sigara içerisinde 1 gr) toplam 193 gram Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde yanında yine uyuşturucu içerdiği düşünülen 7 sakız ile bir hassas terazi bulundu.

Polis, söz konusu kişiler yanında olayla bağlantısı olduğu görülen 20 yaşındaki isminin baş harfleri P.M.M.’yi tutukladı.