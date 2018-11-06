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Zincirleme kaza trafiği aksattı

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Zincirleme kaza trafiği aksattı
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Girne - Lefkoşa anayolunda bu sabah meydana gelen zincirleme kaza ucuz atlatılırken, trafiğin uzun bir süre tek şeritten verilmesi nedeniyle aksamasına neden oldu.

Bugün sabah saat 10.00 sıralarında Girne - Lefkoşa anayolu üzerindeki Lavinium sitesi yakınında en öndeki aracın yavaşlaması sonucunda arkadan gelen araçların birbirlerine arkadan vurmalarıyla meydana gelen zincirleme kazada yaralanma olmazken, araçlarda büyük çapta maddi hasar oluştu. Dört aracın karıştığı kaza sonrasında trafik akışı aksamasından dolayı yolda uzun kuyruklar oluştu.

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