Zanlıdan Mahkemede kan donduran istek

Mutluyaka’da Fikri Kırıkkale’ye ait eve girerek 1 adet jeneratör sirkat etmekle suçlanan Cuma Bayır ve Umut Keloğlu isimli zanlılar mahkemeye çıkarıldı.

Gamze PİR BAYKUR

Mutluyaka’da Fikri Kırıkkale’ye ait eve girerek 1 adet jeneratör sirkat etmekle suçlanan Cuma Bayır ve Umut Keloğlu isimli iki kişi tutuklandı. “Geceleyin ev açma”, “Sirkat” ve “Mülke tecavüz” suçlarıyla ilgili olarak dün Mağusa Kaza Mahkemesi’nde nöbetçi yargıç huzuruna çıkarılan zanlı Bayır ile Keloğlu aleyhine 3’er günlük tutukluluk süresi temin edilirken, zanlı Keloğlu ötanazi istedi.

PARMAK İZİ ELE VERDİ…

Meselenin tahkikat subayı Müfettiş Muavini Ulaş Ursavaş, 26 Şubat-1 Mart tarihleri arasında Mutluyaka’da Fikri Kırıkkale’ye ait eve kendisi evde olmadığı sırada mutfak penceresinden girildiğini ve evin içi karıştırıldıktan sonra içeride muhafaza edilen 1 adet jeneratörün alınıp evin başka bir kapısı açılarak dışarıya çıkış yapıldığını belirtti. Olay yerinde yapılan incelemede zanlı Cuma Bayır’a ait parmak izlerinin bulunduğunu açıklayan Ursavaş, bunun üzerine zanlı Bayır’ın tespit edilerek tutuklandığını söyledi. Ursavaş, zanlı Bayır’ın evinde yapılan aramada ise olay yerinde bulunan ayakkabı izleri ile kıyas yapılabilmesi için benzer özellik taşıyan 4 çift ayakkabının emare alındığını söyledi. Zanlı Bayır’ın gönüllü ifade vererek olay yerinde bulunduğunu itiraf ettiğini belirten Ursavaş, ayrıca zanlı Bayır’ın bazı iddialarda da bulunduğunu söyledi. Ursavaş, yapılan soruşturmada zanlı Umut Keloğlu’nun da olay yerinde olduğu ve eve girdiğinin öğrenildiğini belirterek, zanlı Keloğlu’nun, Mağusa’da daha önce meydana gelen başka bir sirkat meselesi ile ilgili olarak önceki gece tespit edilerek tutuklandığını açıkladı. Mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatın yeni başladığını, aranan emare ve kişilerin olduğunu belirten Ursavaş, zanlıların 3’er gün süreyle poliste tutuklu kalmalarını talep etti.

Zanlı Keloğlu: “Denetimli olarak öldürülmek istiyorum…”

Mahkemede söz alan zanlı Umut Keloğlu, kan donduran bir istekte bulundu. Ailevi durumlarından ve babasının hastalığından dolayı psikolojik sorunlar yaşamaya başladığını dile getiren zanlı Keloğlu, ötenazi istedi. Keloğlu “Ben ya psikoloğa gitmek ya da denetimli öldürülmek istiyorum. Günün sonunda beni içeriye attığınızda üzerimde bıraktığınız tişörtle bile kendimi boğabilirim, kendi nefesimi tutarak kendimi öldürebilirim. Ben artık yaşamak istemiyorum. Bu nedenle en doğal bir şekilde ötenazi istiyorum” dedi.

Mağusa Kaza Mahkemesi nöbetçi yargıcı Umut İnan, zanlı Cuma Bayır ile Umut Keloğlu’nun 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi. İnan ayrıca zanlı Keloğlu’nun beyanlarından dolayı zanlı Keloğlu’nun derhal Barış Sinir ve Ruh Hastalıkları Hastanesi’nde doktor kontrolünden geçirilmesine ve doktor raporunun dava dosyasına eklenmesine emir verdi.