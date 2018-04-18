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Yürekler ağza geldi

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Gazimağusa Devlet Hastanesi yolu üzerinde bulunan “Ölüm Yolu” olarak da bilinen yolda kiralık araç sürücüsünün dikkatsizliği sonucunda aracıyla yoldan çıkarak tarlaya savruldu

Yürekler ağza geldi
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Gazimağusa Devlet Hastanesi yolu üzerinde bulunan “Ölüm Yolu” olarak da bilinen yolda saat 15.00 sıralarında kaza meydana geldi.

MR 054 Z plakalı kiralık araç sürücüsü Azamat İskakov, Gazimağusa Devlet Hastanesi istikametine doğru seyir halindeyken, aracın direksiyon hâkimiyetini kaybederek yolun solunda bulunan bariyerleri de devirerek tarlaya savrulup takla attı.

Kaza sonucu araç sürücüsü Azamat İskakov ile araçta yolcu olarak bulunan Andrey Khodzinskiy, hafif şekilde yaralanarak Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.(MHA)

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