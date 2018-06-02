Yoldan çıkarak takla attı

Girne - Lefkoşa anayolunda dün akşam meydana gelen kaza ucuz atlatıldı.

Polisin verdiği bilgiye göre, saat 20:00 sıralarında, Girne - Lefkoşa Anayolu üzerinde, Abdulvahid Kemal (E-22) yönetimindeki ZPZ 139 plakalı salon araç ile Lefkoşa istikametine doğru seyrettiği sırada karayolları şantiyesi yakınlarında direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan çıkarak takla attı. Kaza sonucu yaralanan olmadı, soruşturma devam etmekte.