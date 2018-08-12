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Yoldan çıkarak takla attı

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Yoldan çıkarak takla attı
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Gazimağusa- Lefkoşa anayolunda bugün meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hafif yaralandı.
Polisten yapılan açıklamaya göre, saat 15.30 sıralarında Gazimağusa – Lefkoşa istikametine doğru HS 017 plakalı aracı ile seyreden 28 yaşındaki Onur Temizkalp, sağ şeritten sol şeride geçerken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Bunun üzerine araç, yolun solundan bankete düşerek, takla attı ve tavanı üzerinde durdu.
Araçta yolcu olarak bulunan 25 yaşındaki Nesrin Temizkalp ve 11 aylık Rüzgar Temizkalp kazada hafif yaralandı. 
Polis, Nesrin Temizkalp ve Rüzgar Temizkalp’in, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Acil Servisi’nde kontrol altına alındığını bildirdi

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