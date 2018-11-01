Yine kadın yine cinayet

Ülke yine kadın cinayeti haberiyle sarsıldı. Gönyeli’de bir evde temizlik işi yapan 45 yaşındaki Gülbahar Ulutan, eski sevgilisi Fatih Çıkrıkçı tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Katil zanlısı olayın ardından kayıplara karıştı

Murat ASLAN

Ülke yine bir kadın cinayeti haberiyle sarsıldı. Gönyeli’de dün sabah Akgünler Sokak üzerinde bulunan bir evde günlük temizlik işlerinde çalışmakta olan 45 yaşındaki Gülbahar Ulutan, eski sevgilisi Fatih Çıkrıkçı tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Katil zanlısı olayın ardından kayıplara karıştı.

Korkunç olay saat 10.30 sıralarında meydana geldi.

Öldürülen Gülbahar Ulutan, iki çocuk annesiydi ve Görkem Müniroğlu ve Suay Müniroğlu Paralik çiftine ait evde temizlikçi olarak çalışmaktaydı.

Cinayetin işlendiği sırada ev sahipleri evde değildi. Eve gelen Ulutan’ın eski sevgilisi Fatih Çıkrıkçı, Ulutan’ı boynundan olmak üzere vücudunun 13 yerinden bıçaklayarak ağır yaraladı. Ulutan, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak saat 11:30 sıralarında yaşamını yitirdi.

Olayın ardından katil zanlısı kayıplar karıştı. Olay yeri inceleme ekipleri, cinayetin gerçekleştiği evde detaylı inceleme yaptı.

Polis, zanlıyı bulmak için geniş çaplı arama başlattı. Sınır kapılarında önlem alınırken, bölgedeki güvenlik kameraları tek tek incelemeye alındı.

Bölge sakinleri, önce imdat diye çığlık duyduklarını ardından da evin arka kısmından kaçan bir erkek şahıs gördüklerini anlattı. Cinayete kurban giden Ulutan önce darp edildiği, ardından da öldürüldüğü bildirildi.

Polis ekipleri olay yerinin hemen yakınındaki parkta inceleme yaptı. Park alanında zanlıya ait olduğu düşünülen bir bisiklet bulundu.

Kaçış anını gören görgü tanıkları, zanlının yaklaşık bir haftadır evi gözetlediğini, olay öncesinde de bir süre parkta oturduğunu söyledi.

Görgü tanıkları, olay yerinden kaçan zanlının üzerinde kareli gömlek ve mavi renk kot pantolon bulunduğunu ifade etti.

KADIN BİR HAFTA ÖNCE POLİSE ŞİKAYETÇİ OLMUŞ

Edinilen bilgiye göre bir süre öncesine kadar Fatih Çıkrıkçı ile sevgili olan Ulutan, ayrılma kararı almıştı. Ulutan’ın bu kararına karşı çıkan katil zanlısının cinayeti bu nedenle işlediği sanılıyor.

Cinayetten bir hafta önce Gülbahar Ulutan’ın Lefkoşa polisine giderek Çıkrıkçı’dan şikayetçi olduğu öğrenildi.

Çıkrıkçı tarafından tehdit edildiğini söyleyen ve cep telefonuna Çıkrıkçı’dan mesaj olarak gelen ölüm tehditlerini gösteren Ulutan’ın “Bu adam beni öldürecek, korkuyorum” dediği iddia edildi.

Cinayete kurban giden iki çocuk annesi 45 yaşındaki Gülbahar Ulutan, aslen Hatay Reyhanlılıydı ve evlerde temizlik işiyle uğraşıyordu.

Katil zanlısı Fatih Çıkrıkçı ise aslen Osmaniyeli’ydi ve Lefkoşa’da Burhan LTD’de marangozluk yapıyordu.