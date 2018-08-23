Virajı alamayarak yoldan çıktı

Lefkoşa – Gazimağusa Anayolu üzerinde, Said Feraz Jodallah (E-21), yönetimindeki MP 109 plakalı araçla Lefkoşa’dan Gazimağusa istikametine seyrettiği sırada, Aslanköy - Ulukışla arası sola meyilli viraja geldiğinde direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, yolun solundan çıkarak sol yan kısmı üzerine devrilen araçta kaza sonucu yaralanan olmadı.
Lefkoşa – Gazimağusa Anayolu üzerinde, Said Feraz Jodallah (E-21), yönetimindeki MP 109 plakalı araçla Lefkoşa’dan Gazimağusa istikametine seyrettiği sırada, Aslanköy - Ulukışla arası sola meyilli viraja geldiğinde direksiyon hakimiyetini kaybetti.