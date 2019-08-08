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Valentina hiç uslanmıyor

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Hisarköy’de yaşayan Valentina Kambilli, önceki gece aşırı alkol tesiri altında etrafa rahatsızlık verinde tutuklandı. Kambilli’nin daha önceden aynı bölgede 7 ayrı benzeri suç işlediği ortaya çıktı

Valentina hiç uslanmıyor
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Evrim KAMALI

Lapta’ya bağlı Hisarköy’de meydana gelen sarhoşluk, rahatsızlık ve itale-i lisan suçlarından tutuklanan Romanyalı Valentina Kambilili dün Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

Çamlıbel Polis Karakolu’nda görevli polis memuru Ahmet Gözütok, mahkemede mesele ile ilgili olguları aktardı.

Polis, Valentine Kambilili’nin önceki gece saat 23.00 sıralarında 288 promil alkol tesiri altında Hisarköy’de meydana gelen sarhoşluk, rahatsızlık ve itale-i lisan suçlarından tutuklandığını söyledi.

Polis, zanlı hakkındaki soruşturmanın tamamlandığını, KKTC vatandaşı olduğunu belirterek, teminat talep etti.

Mahkeme, zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanması ve bir kefilin 20 bin TL kefalet senedi imzalaması şartları ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

Öte yandan zanlının daha önceden de aynı bölgede 7 ayrı benzeri suç işlediği, askıda davaları olduğu öğrenildi.

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