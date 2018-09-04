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Uyuşturucuyu eğlence için getirdim

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Ercan Havalimanı’ndan giriş yapmaya çalışan Emre İvgin’e narkotik köpeğin tepki vermesiyle yapılan üst aramasında, pantolonunun cebinde, iki gram uyuşturucuyla yakalandı. İvgin “Eğlence için getirdiğim küçük bir ottu” dedi

Uyuşturucuyu eğlence için getirdim
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Evrim KAMALI

Ülkemize tasarrufundaki uyuşturucu madde ile turist olarak gelen zanlı Emre İvgin Narkotik detektör köpeği Zeyna’yı geçemedi. Zanlı İvgin tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Murat Döşenci olayla ilgili bulguları aktardı. Döşenci, 3 Eylül’de Ercan Havalimanı’ndan giriş yapan zanlı Emre İvgin’e narkotik köpeği Zeyna’nın tepki vermesiyle yapılan üst aramasında, pantolonunun sağ cebinde, iki gram ağırlığında hintkeneviri türü  uyuşturucu madde bulunduğunu söyledi. Polis tutuklanan zanlının gönüllü ifade vererek, aleyhine getirilen davaları kabul ettiğini ancak yürütülen soruşturmanın henüz çok yemi olduğunu belirterek tahkikat amaçlı zanlının poliste üç gün tutuklu kalmasını talep etti.

Polis şahadeti üzerine söz alana zanlı, “Eğlence için getirdiğim küçük bir ottu. Cezaevine gireceğim söyleniyor. Çok üzgünüm” dedi.  

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının üç gün süre ile poliste tutuklu kalmasına  emir verdi.

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