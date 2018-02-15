Uyuşturucuya üç yıl hapis

İki sınır kapısından ülkeye toplam 236 gram uyuşturucu madde ithal eden Mohammad Helmi Salem Hilal üç yıl hapse mahkum edildi

Evrim KAMALI

Ülkemize Kermiya Sınır Kapısından ve Lokmacı Sınır Kapısı’ndan Mayıs 2017’nin farklı tarihlerinde toplamda 236 gram uyuşturucu madde ithal eden sanıklar Sofoklis Mavroskoufi, Valeri Tarapai’nin uyuşturucu maddeyi getirdiği şahıs olduğu öğrenilen Mohammad Helmi Salem Hilal aleyhindeki karar dün açıklandı.

Başkan Melek Esendağlı, Kıdemli Yargıç Alev Ulunay ve Yargıç Murat Soytaç’ın sanık aleyhine oy birliği ile vermiş olduğu kararı Yargıç Soytaç açıkladı. Soytaç kararda olgulara değinerek sanığın daha önceden yargılanan ve aynı meseleden 3 yıl hapis cezası alan sanıklar Sofoklis Mavroskoufi, Valeri Tarapai ile anlaşıp kendisine farklı tarihlerde uyuşturucu madde getirmesini sağladığını söyledi. Yargıç Soytaç sanık Mohammad Helmi Salem Hilal’in daha sonra yakalandığını ve suçunu itiraf ettiğini aleyhine 180 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde ithal, tasarruf, alma ve verme suçlarından dava getirildiğini ve davalarını kabul ettiğini söyledi.

Yargıç Murat Soytaç sanığın işlemiş olduğu suçun çok ciddi olduğunu ülkemizde öğrenci olarak bulunmasına karşın uyuşturucu ithali ve satışı işi yaptığını aleyhine ağırlaştırıcı faktör olarak değerlendirdiklerini belirtti. Yargıç sanığın cezasını ülkesinden uzakta çekecek olması ve yaşının genç oluşunu da lehine değerlendirdikten sonra sanığı işlemiş olduğu suçlardan ötürü 3 yıl hapis cezası ile cezalandırdıklarını açıkladı.