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Uyuşturucu tesiri altında polise gitti

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Girne Polis Müdürlüğü’ne uyuşturucu tesiri altında giderek imza atmaya çalışan Gabriel John Odoh’un hareketlerinden şüphelenen polis, Odoh’un arabasında yaptığı aramada araç içindeki Kizito Obino Okeye’nin de uyuşturucu madde etkisi altında olduğunu tespit etti

Uyuşturucu tesiri altında polise gitti
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Evrim KAMALI

Girne’de önceki gece uyuşturucu madde etkisi altında yönetimindeki kiralık aracı Girne Polis Müdürlüğü park yerine bırakarak imza atmaya giden Gabriel John Odoh’un hareketlerinden şüphelenen polis ekipleri zanlının aracında arama yaptı. Odoh’un aracında uyuşturucu madde etkisi altında olduğu tespit edilen Kizito Obino Okeye’deyi de tutuklarken, kiralık araçta 3 ayrı pakette 3 gram Hintkeneviri ele geçirildi. Suçüstü tutuklanan zanlılar, tutukluluk talebiyle dün Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli polis memuru mahkemede verdiği ifadede,  zanlılar Gabriel John Odoh ve Kizito Obino Okeye’nin önceki gece saat 23.00 raddelerinde Girne Polis Müdürlüğü park yerinde yakalandıklarını anlattı. Polis memuru zanlı Gabriel John Odoh’un Ocak ayında benzer suçtan teminatı olduğunu ve imza için polise kiralık bir araç ile geldiğini söyledi. Zanlının hareketlerinden şüphelenen polisin, Odoh’un kullanımındaki kiralık araçta yaptığı aramada 3 paket Hintkeneviri ele geçirdiklerini ve Odoh’un yanında gelen zanlı Kizito Obino Okeye’nin de uyuşturucu madde etkisi altında olduğunu tespit ettiklerini kaydetti. Zanlının imzaya uyuşturucu madde ile geldiğini ifade eden polis zanlıların suçüstü tutuklandıklarını belirtti. Zanlılar aleyhinde yürütülen soruşturmanın devam ettiğin, belirten polis alınması gereken ifadeler olduğunu belirterek 2 gün tutukluluk talebinde bulundu.

Yargıç Mesut Mesutoğlu, zanlılar aleyhindeki soruşturmanın devam ettiğine değinerek 2’şer gün tutukluluk emri verdi.

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