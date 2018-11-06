Uyuşturucu tacirlerine toplam 46 ay hapis

Güvercinlik köyünde 2018 yılı Şubat ayı içerisinde 150 gram Sentetik Cannabionoid türü uyuşturucu maddeyi saklandığı yerden almak isterken yakalanan Nijeryalı Abdullahi Umar 32, Suleiman Al Hassan ise 14 ay hapse mahkum edildi

Gamze PİR BAYKUR

Güvercinlik köyünde 2018 yılı Şubat ayı içerisinde 3 bin TL karşılığında satın aldıkları 150 gr 680 mlgr ağırlığındaki Sentetik Cannabionoid türü uyuşturucu maddeyi saklandığı yerden almaya gittikleri sırada pusu görevinde bulunan narkotik ekipleri tarafından suçüstü yakalanan Nijerya uyruklu sanık Abdullahi Umar ile Suleiman Al Hassan hakkındaki karar dün açıklandı. “Kanunsuz uyuşturucu madde alma” ve “Kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu” davlarından yargılanarak Mağusa Ağır Ceza Mahkemesi tarafından suçlu bulunan sanık Umar 32 ay, sanık Al Hassan ise 14 ay hapis cezasına mahkum edildi.

3 BİN TL KARŞILIĞINDA 150 GR 680 MLGR SENTETİK CANNABİONOİD ALMIŞLARDI…

Sanık Abdullahi Umar, 3 Şubat 2018 tarihinde uyuşturucu madde sattığını bildiği “Murat” isimli kişi ile Whatsapp üzerinden yazışarak 3 bin TL karşılığında uyuşturucu madde almak için anlaşmıştı. Uyuşturucu satıcısı “Murat”, sanık Umar’a 3 bin TL parayı Güvercinlik köyünde bulunan futbol sahasının karşısındaki durağın arkasına bırakmasını istemiş ve sanık Umar ise ayni gün 3 bin TL parayı konu yere bırakmıştı. 4 Şubat 2018 tarihinde ise Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri Güvercinlik köyünde uyuşturucu alışverişi yapılacağına dair ihbar alması üzerine konu yere giderek yaptığı kontrolde durak arkasındaki ağaç altında 150 gr 680 mlgr ağırlığında Sentetik Cannabionoid türü uyuşturucu maddeyi tespit etmişti. Narkotik ekipleri akabinde konu maddeyi kimin veya kimlerin almaya geleceğini tespit etmek için pusu görevine başlamıştı. Ayni gün sanık Abdullahi Umar ile Suleiman Al Hassan kiralık araçla konu yere gelmiş ve sanık Umar araçtan inerek uyuşturucu maddeleri saklı olduğu yerden alırken pusuda bulunan narkotik ekiplerinin “Dur polis” ihtarı üzerine uyuşturucu maddeleri atarak kaçmaya çalışmış ancak narkotik ekipleri tarafından makul güç kullanılarak alıkonulmuştu. Sanık Umar’ın yakalanmasının ardından polis ekipleri kiralık araçta bekleyen sanık Al Hassan’ın yanına gitmesi üzerine kaçmaya çalışan sanık Al Hassan da makul güç kullanılarak alıkonulmuştu.

Davanın kararını okuyan Mağusa Ağır Ceza Mahkemesi Heyet Başkanı Nüvit Gazi Hacı, sanık Abdullahi Umar ile Suleiman Al Hassan’ı aleyhine getirilen davalardan suçlu bularak mahkum ettiklerini açıkladı. Sanıkların işlemiş olduğu suçların çok ciddi ve vahim suçlar olduğunu belirten Hacı, küçücük ülkemizde bu tür suçların artış gösterdiğinin, çocuk denilecek yaşa kadar indiğinin ve uyuşturucu maddelerin okullara kadar girdiğinin görüldüğünü vurguladı. Hacı, toplumumuzun zarar gördüğü ve yaygınlaşan suçlarda kamu menfaatinin ön planda tutulmasının ağırlık kazandığını ifade ederek, uyuşturucu suçlarını önlemek amacıyla ciddi cezalar verilmesinin kamu yararına olduğunu vurguladı. Sentetik Cannabionoid türü uyuşturucu maddenin kimyasal yolla elde edilip insan sağlığına son derece zararlı olduğunun altını çizen Hacı, toplum değerleri için büyük tehlike de arz ettiğini belirtti. Hacı, uyuşturucu madde almak için satıcı ile irtibata geçen kişinin sanık Umar olduğunu anımsatarak, sanık Umar’ın konu suçtaki rolünün daha fazla olduğunu ve sanık Al Hassan’ı da uyuşturucu almak için teşvik ettiğini belirtti. Sanıkları hapislik cezası ile cezalandırmayı oy birliği ile uygun ve adil bulduklarını belirten Hacı, ceza takdir ederken sanıklar arasında ayrım yapılması gerektiğini de ifade etti. Hacı, sanık Umar’ı 32 ay, sanık Al Hassan’ı ise 14 ay hapis cezasına mahkum ettiklerini açıkladı.