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Uyuşturucu satıcısına beş yıl hapis

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Lefkoşa’da hastane park yerinde ülkeye getirdiği uyuşturucu maddeyi piyasaya sürmeye hazırlanırken tutuklanan Kıbrıslı Rum Constantinos Christoforou, beş yıl hapse mahkum edildi

Uyuşturucu satıcısına beş yıl hapis
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Evrim KAMALI

Girne’de başlayıp Lefkoşa’da son bulan Şafak operasyonunda tutuklanan 6 kişiden biri olan ve tutuklananlar arasında uyuşturucu satıcılığı görevi yaptığı belirlenen Rum uyruklu sanık Constantinos Christoforou hakkındaki davada dün karar açıklandı. 

Girne’de evlerinde uyuşturucu bulunarak yakalanan öğrencilerin ifadesi üzerine Lefkoşa’da hastane park yerinde ülkeye getirdiği uyuşturucu maddeyi piyasaya sürmeye hazırlanırken tutuklanan sanık, Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi kararıyla 5 yıl hapse mahkum edildi.

Sanık, bir defasında 28 gram hintkenevirini ülkeye sokmuş, ikinci defasında ise 500 gram getirmiş ve piyasaya sürmeden yakalanmıştı.

 

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