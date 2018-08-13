Ülkeye uyuşturucuyla geldi

Türkiye’den ülkeye gelen Recep Durup, Ercan’dan giriş yaptığı sırada üzerinde 6 gram hintkeneviri türü uyuşturu ele geçirildi

Evrim KAMALI

Ülkemize Türkiye’den tasarrufundaki uyuşturucu madde ile giriş yapmak isterken yakalanan zanlı Recep Durup tutuklanmasının ardından dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili yeminli şahadet veren Polis memuru Halil Dümenci, olayla ilgili bulguları aktardı. Dümenci, 11 Ağustos 2018 tarihinde, saat 10.00’da, zanlı Recep Durup'un Ercan Havaalanından KKTC'ye giriş yaptığı sırada narkotik detektör köpeğinin kendisine tepki vermesine müteakip, üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada tasarrufunda yaklaşık 6 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındığını anlattı. Polis zanlının gönüllü ifade verip, suçunu kabul ettiğini ancak tahkikatın devam ettiğini belirterek zanlının soruşturma maksatlı üç gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Murat Soytaç, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının üç gün tutuklu kalmasına emir verdi.