Ucuz atlattılar

Girne – Karpaz anayolu üzerindeki Esentepe köyü yakınlarında dikkatsiz sürüş nedeniyle meydana gelen kazada iki kişi yaralandı.

Kaza saat 17.30 sıralarında Esentepe köyü yakınlarındaki Tempo Market önündeki anayolda doğu istikametinde ilerlemekte olan Esentepe’de sakin 78 yaşındaki Ahmet Zeki Yağmurpınar yönetimindeki JC 482 plakalı cip araçla dikkatsizce tehlikeli mahal olan kavşak ağzında önündeki aracı sağından geçmeye çalıştığı sırada yaşandı. Yağmurpınar yönetimindeki araçla sağ şeride geçtiği sırada karşı şeritten gelmekte olan Esentepe’de sakin Bayram Topçu yönetimindeki FJ 732 Z plakalı araçla çarpışması sonucunda meydana gelen kaza sonucunda FJ 732 Z plakalı araç sürücüsü Bayram Topçu ve ayni araçta yolcu olan Fatma Abkari yaralandı. Yaralılar olay yerine galen ambulansla Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi arlına alındılar.

Kaza sonucu JC 482 plakalı araçta 10 bin TL, FJ 732 Z plakalı araçta ise 12 bin TL maddi hasar meydana geldiği bildirildi.