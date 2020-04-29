Üç kişi eski eser ararken yakalandı

Polis dün Alevkayası bölgesinde yaptığı operasyon sonucunda eski eser arayan üç kişiyi suçüstü yakalarken 45 adet kırık eski eser parçası da ele geçirdi.

Polis Basın Subaylığı tarafından verilen bilgiye göre dün saat 15:00 sıralarında Alevkayası Mevkiinde, polis tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu 38 yaşındaki S.Ç., 51 yaşındaki Ö.A. ve 52 yaşındaki Ö.B. eski eser bulmak amacı ile yetkili makamdan izinsiz olarak kazı yaptıkları bir sırada suçüstü tespit edilerek tutuklanmışlardır. Bahse konu şahısların tasarruflarında bulunan etnografik nitelikli eski eser olduğuna inanılan 45 adet kırık toprak testi parçası bulunarak emare olarak alındı. Soruşturma devam etmektedir.