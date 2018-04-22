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Üç kişi boğulmaktan son anda kurtarıldı

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Üç kişi boğulmaktan son anda kurtarıldı
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Alsancak'ta bulunan Escape Plajı’nda, bugün öğle saatlerinde, aşırı dalgalı oluşu nedeniyle denize girmemeleri konusunda plaj görevlileri tarafından uyarılmalarına rağmen, denize giren üç kişi boğulmaktan kurtarıldı.

Polisten verilen bilgiye göre, plaj görevlisinin uyarılarına rağmen denize giren Ahmet Vashed (E-20), Abdullhman Ayesh (E-20) ve Waleed İsmael (E-20), denizin aşırı dalgalı oluşu nedeniyle dalgalara kapılarak boğulma tehlikesi yaşadı. Escape Plajı’ndaki cankurtaran tarafından kurtarılan bahse konu şahıslar, ambulans ile önce Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’ne ardından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Yapılan müdahalenin ardından Ahmet Vashed yoğun bakım servisinde, Abdullhman Ayesh ve Waleed İsmael ise acil serviste kontrol altına alındı.

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