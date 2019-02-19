banner255
8 0
Zifiri karanlıkta yolculuk
Zifiri karanlıkta yolculuk
10 0
 
Sahalar bataklığa döndü
Sahalar bataklığa döndü
84 0
Tavuk göğsü pişirirken yapılan 5 hata
Tavuk göğsü pişirirken yapılan 5 hata
9 0
Feng Shui'ye göre çiçeklerin anlamları
Feng Shui'ye göre çiçeklerin anlamları
25 0
'Ezilenlerin' Yazarı Orhan Kemal ve Okunası 22 Kitabı
'Ezilenlerin' Yazarı Orhan Kemal ve Okunası 22 Kitabı
20 0
Ne arka lambaları belli ne plakası
Ne arka lambaları belli ne plakası
21 0
banner82

Türkiye'de başlayan bahis operasyonu KKTC'ye uzandı

banner27

Adana merkezli 11 ilde başlatılan yasa dışı bahis operasyonu kapsamında KKTC bağlantılı internet sitelerinde bahis oynattığı ileri sürülen 96 zanlı gözaltına alındı

Türkiye'de başlayan bahis operasyonu KKTC'ye uzandı
banner215

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yasa dışı bahis oynattığı ileri sürülen 146 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Soruşturma kapsamında Adana Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Adana, Şırnak, Konya, Antalya, Gaziantep, İzmir, Çanakkale, İstanbul, Aydın, Mersin ve Adıyaman'da şüphelilerin adreslerine operasyon düzenledi.

Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda ekipler, şüphelilerin adreslerinde yaptıkları aramalarda bazı dijital materyallere el koydu.

Operasyonda, aralarında örgüt yöneticilerinin de bulunduğu 96 şüpheli gözaltına alındı.

Haklarında gözaltı kararı çıkarılan diğer 50 zanlı aranıyor.

"HESAPLARDA 30 MİLYON 240 BİN LİRA PARA HAREKETİ"

Adana Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, KKTC bağlantılı internet sitelerinde bahis oynatan yasa dışı bahis örgütünün, kazandığı yüklü miktardaki paraları yurt dışına aktararak devleti zarara uğrattıklarının değerlendirildiği bildirildi.

Operasyonda 96 şüphelinin yakalandığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Çalışmalarda, suç örgütü tarafından kullanıldığı tespit edilen bin 520 hesaptan 278'inde bugüne kadar yapılan incelemede, 30 milyon 240 bin lira para hareketi olduğu belirlenmiştir. Şüphelilere ait bloke kararı aldırılan bin 242 hesaptaki incelemeler ise devam etmektedir. Öte yandan, şüphelilerin yasa dışı bahis oynatmaktan kazandığı değerlendirilen 611 bin 500 lira ile 21 araç ve toplam 60 bin metrekare büyüklüğündeki 23 ayrı taşınmaza mahkeme kararı gereğince el konulmuştur."

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.