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Turan’ın ölümüyle ilgili inşaat yöneticisi tutuklandı

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Lefkoşa-Dumlupınar’da yapımı devam eden bir apartmana iş aramak için giden 41 yaşındaki Doğan Turan’ın ölümü ile ilgili olarak inşaatın yöneticisi 53 yaşındaki isminin baş harfleri C.T.K. tedbirsizlik ve dikkatsizlik sonucu ölüme neden olduğu için tutuklandı.

Turan’ın ölümüyle ilgili inşaat yöneticisi tutuklandı
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Önceki gün iş aramak için gittiği inşaat halindeki apartmandan dengesini kaybetmesi sonucu yaklaşık 15 metre yükseklikten havalandırma boşluğuna düşerek ağır yaralanan 41 yaşındaki Doğan Turan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

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