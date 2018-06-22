Trafikte başlayan tartışma galeride kavgaya döndü

Mağusa’da trafikte yol vermedikleri gerekçesiyle Ali ve Ömer Ocak kardeşler ile Zafer Yuca arasında sözlü tartışma, daha sonra “Barış Motors” isimli oto galeride demirli, sopalı kavgaya dönüştü. Olayda Ocak ve Yuca kardeşler ile galeri çalışanları tutuklandı

Gamze PİR BAYKUR

Mağusa’da dün sabah saatlerinde trafikte yol verme meselesi yüzünden başladığı ileri sürülen tartışma “Barış Motors” isimli oto galeride demir sopalı kavgaya dönüştü. Oto galeride Ali ve Ömer Ocak kardeşler ile Zafer ve Barış Yuca kardeşler arasında çıkan ve oto galeri çalışanlarının da karıştığı kavgada Ali Ocak, Ömer Ocak, Zafer Yuca ve Barış Yuca yaralandı. Hastaneye kaldırılan Ocak kardeşler ile Yuca kardeşler tedavilerinin ardından tutuklandı. Kavgaya karışan 5 galeri çalışanının da tutuklandığı öğrenildi.

İLK ÖNCE SÖZLÜ TARTIŞMA SONRA DEMİR SOPALI KAVGA...

İddialara göre Ali ve Ömer Ocak kardeşler trafikte seyrettikleri sırada, yine trafikte seyreden Zafer Yuca’ya yol vermedikleri gerekçesiyle aralarında sözlü tartışma yaşandı. Yaşanan sözlü tartışmanın ardından işletmeciliğini kardeşi Barış Yuca’nın yaptığı “Barış Motors” isimli oto galeriye giden Zafer Yuca’nın ardından konu galeriye Ali ve Ömer Ocak kardeşler de gitti. Trafikte başlayan sözlü tartışmayı burada da sürdüren Ali ve Ömer Ocak kardeşler bir taraf, Zafer ve Barış Yuca ile oto galeri çalışanları bir taraf olup tartışmayı demir sopalı kavgaya çevirdi. Galeride yaşanan kavgada iki taraf birbirlerini darp ederken Zafer ve Barış Yuca kardeşlerin dişlerinde ve parmaklarında kırık, Ömer Ocak’ın ise alnında yırtık oluştu. Ali Ocak ise kavga sırasıda galeride satılık bulunan bir aracın üstüne çıkarak ön camına tekme attı ve arabanın ön camını kırarak hasara uğrattı. Arabanın ön camını ayağı ile kıran Ali Ocak’ın ayağı parçalandı. Olay, polisin müdahalesi ile yatıştırılırken polis kavga ile ilgili soruşturma başlattı.

9 KİŞİ TUTUKLANDI

Kavgada yaralanan Ali ve Ömer Ocak kardeşler ile Zafer ve Barış Yuca kardeşler hastaneye kaldırıldı. Arabanın ön camını ayağı ile kıran Ali Ocak’ın ayak bileğine 5, kaval kemiğine ise 1 dikiş atılırken, alnında yırtık oluşan Ömer Ocak’a ise 1 dikiş atıldı. Zafer ve Barış Yuca’nın ise parmaklarında ve dişlerinde kırık olduğu öğrenildi. Ocak ve Yuca kardeşler tedavilerinin ardından, oto galeride çalışan 5 kişi ise sorgularının ardından tutuklandı. Tutuklanan 5 kişinin bugün Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılması bekleniyor.