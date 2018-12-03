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Trafik cezalarında süratli araç kullanmak ilk sırada

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Trafik cezalarında süratli araç kullanmak ilk sırada
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Trafikte 26 Kasım- 2 Aralık arasında yapılan kontrollerde, 6 bin 774 araç ve sürücü kontrol edilerek, 715 sürücü hakkında ileri işleme gidildi.

Polisten verilen bilgiye göre, söz konusu sürede; Sürücülerin 182’si süratli araç kullanmak, 137’si seyir halinde cep telefonu ile konuşmak, 79’u trafik levha ve işaretlerine uymamak, 45’i seyrüsefer ruhsatsız, 25’i sigortasız veya kapsamı dışında araç kullanmak, 20’si dikkatsiz sürüş yapmak, 18’i sürüş ehliyetsiz araç kullanmak, 14’ü "A" yol kullanma izinsiz araç kullanmak, 13’ü trafik ışıklarına uymamak, 11’i muayenesiz, 8’i alkollü araç kullanmak, 6’sı tehlikeli sürüş yapmak, 3’ü “B” özel işletme izinsiz araç kullanmak, 3’ü koruyucu miğfer başlıksız motosiklet kullanmak, 2’si tonajından fazla veya tehlikeli yük taşımak, 1’i emniyet kemersi araç kullanmak ve 148’i diğer trafik suçlarından rapor edildi.

65 TRAFİK KAZASI

Aynı dönemde 65 de trafik kazası meydana geldi. Kazalarda 31 kişi yaralandı. Kazaların 17’si 
süratli araç kullanmak, 15’i kavşakta durmamak, 15’i yakın takip, 11’i dikkatsiz sürüş yapmak ve 7’si de diğer nedenlerden meydana geldi.

Kazaların 19’u Gazimağusa, 16’sı Lefkoşa, 17’si Girne, 8’i İskele ve 5’i Güzelyurt’ta oldu.

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