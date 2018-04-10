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Trafiğe genç bir kurban daha

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Yeniceköy Serdarlı yolunda karşı şeride geçen araç, asfalt yüklü kamyonla çarpıştı ve kamyonun altında metrelerce sürüklendi. Feci kazada araç sürücüsü 32 yaşındaki Çağlar Mintaş hayatını kaybetti

Trafiğe genç bir kurban daha
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 Feci kaza

Trafiğe genç bir kurban daha gitti. Yeniceköy Serdarlı yolunda karşı şeride geçen araç, asfalt yüklü kamyonla çarpıştı ve kamyonun altında metrelerce sürüklendi. Feci kazada araç sürücüsü 32 yaşındaki Çağlar Mintaş hayatını kaybetti

Trafik genç bir canı daha aramızdan aldı. Yeniceköy ile Serdarlı arasındaki yolda meydana gelen trafik kazasında 32 yaşındaki Çağlar Mintaş hayatını kaybetti.

Feci kaza saat 15.30 sıralarında meydana geldi.

32 yaşındaki Çağlar Mintaş, LT 795 plakalı aracıyla yolun sağına geçti ve karşı yönden gelen 54 yaşındaki Dzhelal Mehmed yönetimindeki LZ 089 plakalı asfalt yüklü kamyonla çarpıştı.

Mintaş’ın kullandığı araç, kamyonun altında metrelerce sürüklendi ve ardından yoldan savruldu. LT 795 plakalı araç sürücüsü Çağlar Mintaş olay yerinde yaşamını yitirdi. Kamyon sürücü ise kazayı yara almadan atlattı.

Çağlar Mintaş’ın Başmanlar Şirketi’nde çalıştığı ve nişanlı olduğu öğrenildi.

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