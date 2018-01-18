Trafiğe bir kurban daha

Cihangir ile yonca kavşağı arasındaki yolda ışıksız bisikletiyle seyreden 30 yaşındaki Yazgeldi Rahmanov, aracın çarpması sonucu yaşamını yitirdi



Önceki gece saat 20.00 sıralarında yaşanan kazada ağır yaralanarak Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yoğun bakıma kaldırılan Rahmanov’un, dün saat 02.40 sıralarında hayatını kaybettiği bildirildi.

Polis açıklamasında, kazanın, Vadili'de sakin 26 yaşındaki Hasan Anıt’ın yönetimindeki FE 220 plakalı aracın, sürücünün “dikkatsiz” sürüşü sonucu, yolun solunda ışıksız bisikletiyle seyreden Düzova'da sakin Türkmenistan uyruklu 30 yaşındaki Yazgeldi Rahmanov’a (E) çarpmasıyla gerçekleştiği belirtildi.

Kazanın ardından araç sürücüsü Hasan Anıt tutuklandı ve dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis Müfettiş Muavini Mustafa Berksan olayla ilgili bulguları aktardı. Berksan huzurda bulunan zanlı Hasan Anıt’ın 16 Ocak tarihinde saat 20.00 sıralarında yönetimindeki araç ile Yonca Kavşağı istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği sırada, o esnada yolun solunda ışıksız bisikleti ile seyir halinde olan Düzova'da sakin Türkmenistan uyruklu Yazgeldi Rahmanov'a aracının sol ön kısmı ile çarptığını söyledi. Polis kazanın etkisi ile ağır şekilde yaralanan Rahmanov’un kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde müşahede altına alındığı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiğini mahkemeye aktardı. Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiğini ve zanlının soruşturmanın salimen yürütüle bilmesi için ilk etap da 2 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Polis şahadeti üzerine söz alan zanlı avukatı kazanın dikkatsizlik sonucu değil önlenemez kaza olduğunu iddia etti.

Huzurunda verilen şahadeti ve beyanları değerlendiren Kıdemli Yargıç Tacan Reynar zanlının soruşturma maksadı ile 2 gün tutuklu kalmasına emir verdi.