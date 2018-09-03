Trafiğe bir kurban daha

Gazimağusa’da dün öğle saatlerinde araç sürücüsünün çarptığı bisiklet sürücüsü 72 yaşındaki İlyas Avşar kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

Gazimağusa’da meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

Dün saat 11:40 sıralarında, Gazimağusa'da 15 Ağustos Bulvarı üzerinde, 72 yaşındaki İlyas Avşar kullanımındaki bisikleti ile doğu istikametinden batı istikametine doğru seyrederken, sağa dönüşe geçtiği sırada, o esnada bulvar üzerinde aynı istikamete doğru seyreden 36 yaşındaki Oğuz Padak yönetimindeki FF 898 plakalı salon aracın kendisine çapması sonucu ağır şekilde yaralandı.

İlyas Avşar kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne sevk edilerek cerrahi yoğun bakım servisinde müşahede altına alınırken yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Araç sürücüsü Oğuz Padak tutuklandı.