Trafiğe bir can daha

Girne bölgesinde bugün günün ilk saatlerinde meydana gelen kazada bir kişi yaşamını yitirirken, bir kişi de yaralandı.

Doğanköy'de saat 01.10 sıralarında meydana gelen kazada 21 yaşındaki Furkan Kılıç yaşamını yitirirken, 22 yaşındaki Mertcan Zaimoğlu ise yaralandı.

Polis Basın subaylığı'nın verdiği bilgiye göre kaza,saat 01:10 sıralarında, Doğanköy’de Zeytinli Sokak üzerinde doğu istikametine doğru seyreden Doğanköy’de sakin Furkan KILIÇ , yönetimindeki HG 596 plakalı salon araç sürücüsünün dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybedip gidiş istikametine göre yolun solundan yoldan çıkıp yol kenarında bulunan bordür taşına çarpmasıyla yaşandı. Çarpmadan sonra yoluna devam eden HG 596 plakalı araç tarla içerisinde bulunan zeytin ağacına aracının sağ yan ön kısmıyla çarparak durdu.. Kaza sonucu ağır yaralanan araç sürücüsü Furkan KILIÇ ve araçta yolcu olarak bulunan Mertcan ZAİMOĞLU Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne acil servisinde kaldırılarak görmüş oldukları ilk yardım tedavilerine müteakip Mertcan ZAİMOĞLU aynı serviste müşahade altına alınırken ağır yaralanan araç sürücüsü Furkan KILIÇ yoğun bakım servisinde almış olduğu yaralara dayanamayarak saat 04.45’ de yaşamını yitirdi.