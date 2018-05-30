Toplumda travma

Gönyeli’de 7 yaşındaki Ercan Kaya Kunduracı’nın, annesi Bilge Lord Kunduracı tarafından hunharca öldürülmesinin ardından tüyler ürperten detaylar çıkıyor

Anne, oğlunu iki boyunca bıçaklamış

Gönyeli’de annesi tarafından bıçaklanarak öldürülen 7 yaşındaki Ercan Kaya Kunduracı cinayetinin ardından tüyler ürperten detaylar çıkıyor.

36 yaşındaki anne Bilge Lord Kunduracı’nın, ailevi sorunlar nedeniyle bunalıma girdiği, boşanma aşamasında olduğu eşinin ‘sosyal medya hesabında yaptığı bir paylaşıma sinirlenerek’ hem küçük Ercan’ı hem de kendisini öldürmeyi planlandığı belirtildi.

Eşinin söz konusu paylaşımın ise çocuğun fotoğrafı üzerine yazılan “Her şeyin zamanı gelecek” şeklinde olduğu belirtildi

İlk olarak 7 yaşındaki oğlunu öldürmeye karar veren Bilge L. Kunduracı’nın 2 gün boyunca oğlunu yatakta bıçakladığı ortaya çıktı.

Bilge L. Kunduracı’nın 26 Mayıs Cumartesi akşamı yatakta uyuyan oğlunu bıçakla karnından yaraladığını ancak netice alamayınca 27 Mayıs sabahı yeniden harekete geçerek, oğlunu göğsünden defalarca bıçakladığı açıklandı.

Ardından “intihara teşebbüs” eden Bilge Lord Kunduracı’nın, babasının bir çalışanına haber vererek, oğlunu öldürdüğünü, kendisinin de acı çektiğine dair mesaj gönderdiği gün yüzüne çıktı.

Bahse konu çalışanın acil servise ve polise haber vermesi ardından olay yerine giden polis, zanlının çocuğun yanına uzanmış vaziyette buldu.

Küçük Ercan Kaya’nın, 24 saatten fazla yatağında yaralı vaziyette kaldığı tespit edildi.

Zanlı Bilge Lord Kunduracı dün mahkemeye çıkarılarak, aleyhine 3 gün tutukluluk emri alındı.

Zanlı Bilge Lord Kunduracı dün sabah 8.30 raddelerinde geniş güvenlik önemleri altında Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı. Mahkemeye geldiğinde gözünde morluk ve vücudunun muhtelif yerlerinde yara izleri bulunan Kunduracı’nın, donuk vaziyette sürekli yere baktığı dikkat çekti.

Annenin yüzündeki yara izleri ve gözünün altındaki morlukların ise babasının ölmeden önceden kendisine vurmasından kaynaklandığı iddia edildi.

Yargıç Rauf Kürşad, huzurunda görüşülen tahkikat duruşmasında, İddia Makamı’nda Başsavcılık adına davada Savcı Ergin Atıcı ve zanlı Bilge Lord Kunduracı şahsen mahkemede hazır bulundu. Savcı Atıcı, meseleyle ilgili olarak Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube Amirliği’nde görevli Polis Müfettişi Mehmet Sözmener’i mahkemeye tanık olarak dinletti. Sözmener, mahkemede yeminli şahadet vererek, olayla ilgili olguları açıkladı.

Müfettiş Sözmener, zanlı Bilge Lord Kunduracı’nın “taammüden adam öldürme” suçuyla bağlantılı olarak tutuklandığını belirtti. Sözmener, olayla ilgili şunları aktardı:

Zanlı Bilge Lord Kunduracı, ayrılma aşamasında olduğu eşi Ercan Kunduracı’nın 25 Mayıs 2018 tarihinde sosyal medyadaki bir paylaşımına sinirlenerek, kendisiyle birlikte yaşayan oğulları Ercan Kaya Kunduracı’nın ve kendisinin yaşamına son vermeye karar vermiştir.

Öncelikle oğlu Ercan Kunduracı’yı öldürmek ile fiile başladı. Zanlı, 26 Mayıs Cumartesi akşamı, Ercan Kaya’nın uyuduğu esnada evde bulunan bir bıçak ile karnından yaralamış ama fiili neticelendirememiştir. 27 Mayıs Pazar günü saat 8:00’de tekrar cesaretini toplayan zanlı, Ercan Kunduracı’yı göğüs bölgesinden defalarca bıçaklamış, kendisini de öldürmeye teşebbüs etti.

Zanlı bileklerini kesti, bilincini kaybederek yere düştü. Çocuk hemen ölmedi, yaşamaya devam etti. Zanlı saat 22:18’de çocuğun öldüğünü tespit etti. Zanlı babasının yanında çalışan bir şahsa WhatsApp’dan, çocuğu öldürdüğünü, kendisinin de acı çektiğini mesaj olarak göndermiştir.

O şahıs babasına bilgi verdi. Olay yerine ilk giden zanlının annesi ve babası oldu. Zanlının babası olayın ağırlığına dayanamayarak, vefat etmiştir. Daha sonra 112 Acil Servis, olay mahalline gitti. Biz olay yerine gittiğimiz zaman zanlı ve küçük maktul yatakta yan yana yatırken muayene edildiklerini tespit ettik. Zanlı orada meseleyle ilgili beyanlarda bulundu”

Zanlının tutuklanarak, gönüllü verdiğini ve suçunu itiraf ettiğini söyleyen Müfettiş Sözmener, tahkikatın yeni başladığını, alınması gereken ifadeler, bulunması gereken emareler olduğunu söyledi. Kadının doktor muayenesinden de geçtiğini aktaran Sözmener, zanlının ifadesini de teyit ve tekzibinin yapılması için tahkikat amaçlı 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Yargıç Rauf Kürşad da meselenin ciddiyetine dikkate çekerek, taammüden adam öldürme suçunun ağır ceza mahkemesi kapsamına giren suç türlerinden olduğunu söyledi. Kürşad, meseleyle ilgili alınacak ifadeler ve bulunacak emareler olduğunu, tahkikatın salimen yürütülebilmesi gerekçesiyle zanlı Bilge Lord Kunduracı’nın 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

Mahkeme sonrasında zanlı Bilge Lord Kunduracı’nın Lefkoşa Devlet Hastanesi Barış, Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’ne götürülerek, psikiyatri muayenesinden geçirildiği de öğrenildi.

Öte yandan annesi tarafından öldürülen 7 yaşındaki Ercan Kaya Kunduracı ile dedesi Tahir Lord’a dün Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde otopsi yapıldı.

Kunduracı’ya yapılan otopsi neticesinde “ceset üzerinde, dördü öldürücü olmak üzere birçok delici ve kesici alet yarası bulunduğu ayrıca cesedin iki günlük ölü olabileceği, ölüm sebebinin ise delici ve kesici alet yarasına bağlı olarak gelişen iç ve dış kanama olduğu” tespit edildi.

Dede ve aynı zamanda zanlı anne Bilge Lord Kunduracı’nın babası Tahir Lord’un otopsisinde ise, ölüm sebebinin kalp yetmezliğine bağlı olarak gelişen “kalp krizi” olduğu açıklandı.

Polis açıklamasında olayla ilgili şu bilgilere yer verildi:

“27 Mayıs tarihinde, 08:00 – 22:45 saatleri arasında, Gönyeli’de Atatürk Caddesi üzerinde bulunan Ballı Apartmanı’nda, B.L.K.(K-36) kalmakta olduğu ikametgahı içerisinde, yaşadığı ailevi sorunlar nedeniyle girmiş olduğu bunalım sonucu tasarrufunda bulundurduğu bıçak ile oğlu Ercan Kaya Kunduracı’yı (E-7) karın ve göğüs kısmında defalarca bıçaklamak suretiyle taammüden ölmesine sebep olmuştur. Zanlı B.L.K. daha sonra ölmek kastı ile bahse konu bıçak ile kendi vücudunun muhtelif yerlerini kesmek suretiyle de intihara teşebbüs etmiştir. Olayın 28 Mayıs tarihinde polisin bilgisine gelmesi üzerine bahse konu şahıs tutuklanmıştır.”



BABA NASIL ÖLDÜ?

Olayı haber alan Bilge Lord Kunduracı'nın babası 64 yaşındaki Tahir Lord da kızının yaşadığı binaya geldi. İçeri giren Lord, torunu Ercan'ın kanlar içindeki cansız bedeni ve kızı Bilge'yi yaralı halde buldu.

Annenin kanlar içindeki ölü oğluna sarılı şekilde bulunduğu öğrenildi. Gördüğü manzara karşısında kendisini dışarı atmak isteyen Tahir Lord, kalp krizi geçirip merdivenlerden yuvarlandı.

Gelen polis ekiplerinin çağırdığı ambulansla hastaneye kaldırılan Tahir Lord, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Hastaneye kaldırılan Bilge Lord Kunduracı ise müdahalesinin ardından polis tarafından gözaltına alındı.

Anne, oğlunun ismini dövme yaptırmıştı

Oğul katili olan anne Bilge Kunduracı'nın facebook hesabında paylaştığı fotoğraflarında, koluna oğlunun ismini dövme yaptırdığı dikkat çekti.

Anne kurbanı olan 7 yaşındaki çocuğun, 25 Nisan tarihinde doğum gününü kutladığı öğrenilirken, evlat katili olan anne Bilge Lord Kunduracı'nın, doğum günü kutlama fotoğraflarını, o tarihte "İyiki doğdun canım benim" yazısıyla facebook hesabından paylaştığı da görüldü.