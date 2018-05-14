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Ticari araçta bir kilodan fazla uyuşturucu çıktı

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Akyar kapısından kuzeye geçmeye çalışan ticari bir araçta yapılan aramada, bir kilo hintkeneviri ile 27 gram kokain türü uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili Niyazi Gür ile Çağlar Özeltural tutuklandı

Ticari araçta bir kilodan fazla uyuşturucu çıktı
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 Gamze PİR BAYKUR

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri önceki gece aldıkları ihbar üzerine Güney Kıbrıs’tan KKTC’ye uyuşturucu madde ithal eden Niyazi Gür ile Çağlar Özeltural’ı suçüstü tespit ederek tutukladı. Güney Kıbrıs’a uyuşturucu madde almak için geçen ve KKTC’ye gelirken beraberlerinde getirdikleri bir kilo Hintkeneviri ile 27 gram Kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddeyi ithal eden zanlı Niyazi Gür ve Çağlar Özeltural dün Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.  “Kanunsuz uyuşturucu madde ithali” ve “Kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu” suçlarıyla ilgili olarak dün nöbetçi yargıç huzuruna çıkarılan zanlı Gür ile Özeltural aleyhinde 3’er günlük tutukluluk süresi temin edildi.

GÜNEY KIBRIS’TAN KKTC’YE UYUŞTURUCU İTHAL ETTİLER…

Meselenin tahkikat memuru Hüseyin Özdesoy, 12 Mayıs tarihinde alınan bir bilgide zanlı Niyazi Gür ile Çağlar Özeltural’ın Güney Kıbrıs’ta oldukları ve KKTC’ye gelirken yanlarında uyuşturucu madde getireceklerinin öğrenildiğini söyledi. Ayni gün zanlı Gür ile Özeltural’ın KKTC’ye giriş yaptıklarının tespit edilebilmesi için kara kapılarına ilgili mesajlar çekildiğini belirten Özdesoy, zanlıların KKTC’ye gelmelerinin beklenmeye başlandığını söyledi. Özdesoy, ayni gün Akyar kara giriş kapısından alınan bilgide zanlı Gür ile Özeltural’ın, zanlı Özeltural’ın yönetimindeki ticari araçla KKTC’ye giriş yaptıkları esnada tespit edilerek alıkonulduklarının öğrenildiğini belirtti. Akabinde Akyar Kara Giriş Kapısına gidilerek konu ticari araçta arama yapıldığını belirten Özdesoy, araç içerisinde 1 kilo Hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, 27 gram Kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve Hintkeneviri ile Sentetik Cannabionoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde kırıntılarının bulunduğunu açıkladı. Zanlı Gür ile Özeltural’ın suçüstü hali gereği tutuklandığını söyleyen Özdesoy, zanlı Gür’ün mesele ile ilgili olarak gönüllü ifade verdiğini ve ifadesinde isim ve soy isim bazında bir kişiden bahsettiğini, konu kişinin ise arandığını belirtti. Özdesoy, mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatın yeni başladığını belirterek, zanlı Gür ile Özeltural’ın tahkikat maksatları bakımından 3’er gün süreyle poliste tutuklu kalmalarını talep etti.

Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Mine Güçlüer, zanlı Niyazi Gür ile Çağlar Özeltural’ın tahkikat maksatları bakımından 3’er gün süreyle poliste tutuklu kalmalarına emir verdi.

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