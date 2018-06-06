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Tek ayağıyla minibüs kullanırken tespit edildi

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Tek ayağıyla minibüs kullanırken tespit edildi
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Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Trafik Şubesi ekipleri büyük bir faciayı önledi.

Trafik Şubesi ekiplerinin yapmış olduğu rutin kontroller sırasında kontrol amaçlı durdurulan TNT 842 plakalı minibüs sürücüsü M.K.D’nin bir ayağının tutmadığı halde minibüsü kullandığı tespit edildi.

Sürücünün ABCDEG sürüş ehliyetine sahip olduğu ancak ehliyetinin süresinin ise iki ay önce dolduğu tespit edildi. Bu arada aracın ise T iznin ise sadece turistik olduğu toplu taşımacılık için kullanılamayacağı da ortaya çıktı.

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