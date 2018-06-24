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Tecavüz zanlısı Türkiye’ye kaçmak isterken yakalandı

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Lefkoşa’da 20 Haziran’da tarihinde 21 yaşında öğrenci olan E.G isimli genç kadına tecavüz eden ve 22 Haziran tarihinde Girne Turizm Limanından çıkış yapmak isterken tespit edilen Mürsel Aydın tutuklandı

Tecavüz zanlısı Türkiye’ye kaçmak isterken yakalandı
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 (Kamalı Haber)

Lefkoşa’da 21 yaşında öğrenci olan E.G isimli genç kadına karşı “Cinsel tecavüz, zorla alı koyma ve ciddi darp” suçlarını işlediği gerekçesi ile tutuklanan zanlı Mürsel Aydın dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Aygün Karagil olayla ilgili bulguları aktardı. Karagil huzurda bulunan zanlı Mürsel Aydın’nın 20 -21 Haziran tarihleri arasında meydana gelen “Cinsel tecavüz, zorla alı koyma ve ciddi darp” suçlarından methaldar olduğunu söyledi. Polis zanlının yaklaşık 1 yıldır Facebook üzerinden tanışmış olduğu 21 yaşındaki genç kadın E.G’yi 20 Haziran tarihinde kalmakta olduğu Lefke bölgesinden alarak Lefkoşa’ya geldiklerini ve öncelikle bir markette durup alkollü içecek aldıklarını söyledi. Polis zanlı ile müştekinin daha sonra YDÜ yakınlarında boş bir alanda durup alkol alıp sohbet ettiklerini mahkemeye aktardı. Polis memuru Karagil akabinde müştekinin bir eğlence yerine gitmeyeceklerse kendisini eve bırakmasını talep etmesi üzerine zanlının önce evden geçip bir şeyler alması gerektiğini söylediğini ve eve geldikleri esnada araçtan inmek istemeyen müştekiyi zorla indirip eve götürdüğünü söyledi. Polis zanlının daha sonra zorla alı koyduğu E.G’ye tecavüz ettiğini mahkemeye aktardı. Polis olayın polisin bilgisine 21 Haziran tarihinde geldiğini ve zanlının arandığını ancak 22 Haziran tarihinde Girne Turizm Limanından çıkış yapmak isterken tespit edilerek tutuklandığını söyledi. Polis meselenin yeni olduğunu alınması gereken ifadeler ve incelenmesi gerek kamera görüntüleri olduğunu belirterek zanlının ilk etap da soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan meselenin çok ciddi bir mesele olduğunu ve zanlının soruşturma maksatlı ilk etap da 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

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