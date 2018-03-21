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Tartıştığı kişinin burnunu kırdı

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Mağusa’da bir öğrenci yurdunda aralarında çıkan tartışma sonucu dirseği ile Altay Öztezcan’ın burnunu kıran Nicat Vahabov tutuklandı. Zanlının geçmişte hırsızlık ve darp suçlarına karıştığı ortaya çıktı

Tartıştığı kişinin burnunu kırdı
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Gamze PİR BAYKUR

DAÜ Kampüsü içerisinde bulunan bir öğrenci yurdunda aralarında çıkan tartışma sonucu dirseği ile Altay Öztezcan’ın burnunu kıran Nicat Vahabov tutuklandı. “Vahim zarar” ve “Ciddi darp” suçlarıyla ilgili olarak dün Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılan zanlı Vahabov davaları görüşülünceye değin tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderildi.

BU İLK SUÇU DEĞİL...

Meselenin tahkikat memuru Şükrü Hafız, zanlı Nicat Vahabov’un, 20 Mart tarihinde saat 02:00 raddelerinde DAÜ kampüsü içerisinde bulunan bir öğrenci yurdunun 521 numaralı odasında aralarında çıkan tartışma neticesinde Altay Öztezcan’a dirseği ile burnuna vurup burun kemiğinin kırılmasına sebep olduğunu açıkladı. Zanlı aleyhine 2017 yılı içerisinde “Sirkat” suçundan dolayı dosya hazırlandığını ve zanlının teminata bağlı olduğunu belirten Hafız, yine zanlının 2018 yılı içerisinde yine ayni yurtta işlemiş olduğu kavga rahatsızlık suçu ile ilgili dosyasının olduğunu açıkladı. Hafız, zanlının 14 Şubat 2018 tarihinde DAÜ’deki kaydını kendi isteği ile sildirdiğini belirterek, zanlının KKTC’de bulunma sebebinin ise pasaportunun poliste bulunması olduğunu söyledi. Mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatın tamamlandığını belirten Hafız, devamlı olarak ayni yurtta sorun yaşayan ve KKTC’de yasal statüsü bulunmayan zanlının davaları görüşülünceye değin 1 ayı geçmemek şartı ile hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderilmesini talep etti.

Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Gökhan Asafoğulları, zanlı Nicat Vahabov’un davaları görüşülünceye değin 1 ayı geçmemek şartı ile hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderilmesine emir verdi.

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