Taksicinin belini kırdı

Türkiye milli sporcusu Ceyhun Tokmak, tatil için geldiği Kuzey Kıbrıs’ta aşırı alkollü olduğu için kendisini istediği yere götürmediği gerekçesiyle Girne’de 55 yaşındaki taksici Şahin Karaçor’u feci şekilde darp edip, belini kırdı

Evrim KAMALI

Tatil için geldiği Kuzey Kıbrıs’ta kendisini istediği yere götürmediği gerekçesiyle Girne’de taksici 55 yaşındaki Şahin Karaçor’u darp edip, belini kıran vücut geliştirme alanında Türkiye Milli Sporcusu Ceyhun Tokmak tutuklandı. Darp ettiği taksicinin omurga kemiğini kırarak hastanelik eden zanlı Tokmak dün Girne’de mahkemeye çıkarıldı. Taksicinin Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde tedavisi sürerken zanlı Tokmak hakkında 2 gün süre alındı. Bu arada mahkeme önünde darp edilen Karaçor’un taksici arkadaşları toplandı. Yaşanan olaya isyan eden taksicileri polis güçlükle zapt etti.

Duruşmaya çıkarılan zanlı hakkındaki iddiaları aktaran polis, Girne’de önceki gün saat 16.00 sıralarında meydana gelen olayda zanlı Tokmak’ın aracına bindiği Karaçor’u kendisini istediği yere götürmediği gerekçesiyle darp edip, omurga kemiklerini kırdığını söyledi. Polis, zanlının Karaçor’a hakaret ettiğini, bağırıp çağırıp çevreye zarar verdiğini belirterek, yapılan araştırmada zanlının olay anında 114 promil alkollü olduğunun tespit edildiğini kaydetti. Polis, zanlının aynı gün tutuklandığını, Karaçor’un Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığını ve halen tedavisinin sürdüğünü belirterek, soruşturma amaçlı zanlının 2 gün tutuklu kalmasını talep etti. Mahkeme talebi kabul ederken, Karaçor’un taksici arkadaşları mahkeme avlusuna girmek istedi. Polis, taksici grubu sakinleştirirken, duruşmanın ardından açıklama yapıldı.

Taksiciler isyan etti: “Can güvenliğimiz yok”

Birleşik Taksiciler Birliği Genel Sekreteri Murat Karalar, can güvenliklerinin olmadığını, bu konuda önlem alınması için defalarca yetkililere başvuruda bulunduklarını söyledi. Karalar, taksicilerin birçok sorunu olduğunu belirterek, “Güney Kıbrıs’ta da saldırıya uğruyoruz, kendi memleketimizde de ancak taksicileri düşünen ve önlem alan yok. Her önüne gelene taksi izni veriliyor. Artık taksicilerin gerek can güvenliği gerek diğer sorunları için adım atılmasını bekliyoruz. Yeni hükümetten bu konuda bir girişim talep ediyoruz. Aksi takdirde çok sert eylemler olacak” dedi.