Sürat ve dikkatsizliği kazaya neden oldu

Alayköy ağıllar yolunda araç sürücüsünün dikkatsizliği sonucu önceki gece meydana gelen kazada bir kişi yaralandı.

Saat 23.00 sırlarından Alayköy’de ağıllar yolu olarak bilinen yolda HT 208 plakalı aracıyla kuzey istikametinden güney istikametine doğru gitmekte olan Lefkoşa’da sakin 23 yaşındaki Mehmet Ogün Ruştioğlu, seyrettiği yolun solunda bulunan çembere geldiği zaman dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüje çarptıktan sonra refüj üzerine çıktı.

Refüj üzerinde bulunan hız tabelasına çarpan Mehmet Ogün Ruştioğlu yönetimindeki araç daha sonra sol yanı üzerinde sürüklenerek asfalt yol üzerinde gidiş istikametinin ters yönünde tekerlekleri üzerinde durdu.

Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Ruştioğlu, Lefkoşa Devlet Hastanesi acil servisinde gördüğü ilk yardım tedavisi sonrasında müşahede altına alındı. Araç sürücüsünde alkol testi yapmak için kan örneği alındığı bildirilirken, HT 208 plakalı araçta 15 bin TL tahmini hasar meydana geldiği kaydedildi.