Son dakika: Tutuklu zanlı hastanede firar etti

Girne Polis Müdürlüğünde tutuklu bulunan bir zanlı rahatsızlığı nedeniyle gittiği hastaneden firar etti.

Polisten verilen bilgiye göre KKTC 'ye kanunsuz giriş suçundan dolayı Girne Polis Müdürlüğünde tutuklu bulunan Yılmaz Gümüş, bugün saat 17:00 sırlarında rahatsızlanması neticesinde götürüldüğü Girne Dr. Akçiçek Hastanesinden firar etti.

Firari Yılmaz Şeker’in, 45 yaşlarında olup, firar anında üstten beyaz t-shirt, alttan ise koyu renk kot panolon giymekte olduğunu bildiren polis, firariyi görenlerin en yakın polis merkezine bilgi vermesini istedi.