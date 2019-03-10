Son dakika: İrsen Küçük vefat etti

Küçük ailesinin değerli ferlerinden olan eski başbakanlardan ve Ulusal Birlik Partisi eski genel başkanlarından İrsen Küçük'ün saat 06.30 sıralarında hayatını kaybettiği bildirildi.

Uzun zamandır kalp rahatsızlığı yaşayan ve geçirdiği gribal enfeksiyon sonrası yaşadığı sorunlar nedeniyle Güney Kıbrıs’taki Amerikan Medikal Merkezi’nde bulunan eski Başbakanlardan İrsen Küçük bu sabah yaşamını yitirdi.

İRSEN KÜÇÜK KİMDİR

1940 yılında Lefkoşa'da doğan İrsen Küçük, 1962 yılında kayıt yaptırdığı Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesinden 1966 yılında mezun oldu. Mezun olduktan sonra Toprak muhafaza ve Zirai Sulama konularında yüksek lisans yaptıktan sonra 1966-1968 yıllarında Türkiye Devlet Su İşleri (DSİ) Teşkilatında İşletme Mühendisi olarak çalıştı. Ardından 1968 - 1973 yıllarında olmak üzere 5 yıl boyunca Kıbrıs Cumhuriyeti Hayvancılık Dairesinde görev yaptı. 1973 yılında istifa ederek kendine ait olarak açtığı işletmede Tarım ve Hayvancılık alanında çalışmalarını sürdürdü. Bu devirde Ziraaat Mühendisleri Odası ve Erenköy Mücahitler Cemiyeti Başkanlığı yaptı.

1976 ve 1981 genel seçimlerinde Ulusal Birlik Partisi'nden Lefkoşa milletvekili seçildi. 1983 yılı aralık ayında oluşturulan kurucu meclise üye seçildi ve anayasa çalışmalarına katıldı.

Mustafa Çağatay ve Nejat Konuk başkanlığında kurulan hükümetlerde 1976 -1981 ve 1982 -1983 tarihleri arasında Tarım, Doğal Kaynaklar ve Enerji Bakanlığı ile 1981-1982 yılları arasında Sağlık, Sosyal İşler ve Çalışma Bakanlığı görevinde bulundu.1993 erken genel seçimlerinde Ulusal Birlik Partisi'nden Lefkoşa Milletvekili seçildi. Ulusal Birlik Partisi Lefkoşa İlçe Başkanlığı görevinde bulundu. 6 Aralık 1998 Genel Seçimlerinde Ulusal Birlik Partisi'nden tekrar Lefkoşa Milletvekili seçildi. Bu seçimler sonucu oluşturulan UBP - TKP Koalisyon hükümetinde Tarım ve Orman Bakanı olarak görev aldı. Yine 2001 yılı Haziran ayında oluşturulan UBP - DP koalisyon hükümetinde Tarım ve Orman Bakanlığı görevine devam etti. 2004 yılında partisi muhalefete düşünce bu görevinden ayrıldı ve bu devrede UBP Genel Sekreterliği'ne seçildi. UBP, 2009 yılında seçimleri kazanıp hükümet kurulduğunda kabinede görev almadı. 2010 yılında düzenlenen Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Derviş Eroğlu seçilince boş kalan UBP genel başkanlığına vekalet eden Küçük, toplanan olağanüstü kurultayda genel başkan seçilerek hükümet kurmaya hak kazandı. Aralık 2010'da yapılan olağan kurultayda yeniden genel başkan seçildi. İngilizce ve Rumca bilen İrsen Küçük, evli ve iki çocuk babasıydı.