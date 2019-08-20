Sokak ortasında terör estirdiler

Lefkoşa’da gece yarısı sokak ortasında 20 kişilik bir grup, iki kişiyi feci şekilde darp etti. Olayda 18 yaşındaki Hamit Saraç’ın çenesi kırıldı, üç kişi tutuklandı

Evrim KAMALI

Lefkoşa’da gece yarısı sokak ortasında bir grup genç adeta terör estirdi.

18 yaşındaki Hamit Saraç ve 19 yaşındaki Tahir Dalgıç, beş kişi tarafından feci şekilde darp edildi. Olayda Saraç’ın çenesi kırıldı, üç kişi tutuklandı. Polis, kavgaya karışan iki kişinin daha arandığını açıkladı. Ancak olay anını kaydeden güvenlik kameralarında, yaklaşık 20 kişilik bir grubun söz konusu saldırıya karıştıkları görüldü.

Olay, 16 Ağustos’ta saat 00.15 sıralarında Osman Paşa Caddesi’nde meydana geldi.

18 yaşındaki Hamit Saraç, kalabalık bir ortamda meşrubat almak isterken yanlışlıkla bir kişinin omzuna çarptı.

Bunun üzerine orada bulunan bir grup genç, Saraç’a önce sataşmaya başladı. Ardından 29 yaşındaki Hasan Mamalı, 18 yaşındaki Erinç Salih Kuraner ve Yusuf Uçar adlı kişiler başta olmak üzere 20 kişilik bir grup, Hamit Saraç ve yanındaki arkadaşı 19 yaşındaki Tahir Dalgıç’a saldırdı.

Olayda Saraç ve Dalgıç feci şekilde darp edildi.

Darp olayını gerçekleştiren ve tutuklanan gençlerden Erinç Salih Kuraner’in, bir polis çavuşunun oğlu olduğu ortaya çıktı.

Hatta söz konusu olayın kapatılmak istendiği ve saldırıya uğrayan gençlerin ailelerine bu konuda baskı yapıldığı öğrenildi.

Diğer tutuklanan zanlı Hasan Mamalı’nın da aynı bölgede yakın geçmişte benzer suçlara karıştığı ve bazı gençleri yine darp ettiği belirtildi.

Olaya karışan 20 kişilik genç bir grubun olmasına rağmen sadece üç kişinin tutuklanması ise dikkat çekti.

Öte yandan tutuklanan zanlılar Hasan Mamalı, Erinç Salih Kuraner ve Yusuf Uçar dün Lefkoşa’da mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Polis Memuru Kazım Sevinç, olayla ilgili bulguları aktardı. Sevinç, huzurda bulunan zanlılar Hasan Mamalı, Erinç Salih Kuraner ve Yusuf Uçar’ın beraberlerinde olan ve aranan iki kişiyle 16.08.2019 tarihinde saat 01.30’da Lefkoşa’da Osman Paşa Caddesi’nde bir işyeri önünde çıkan sözlü tartışma esnasında, Güzelyurt’ta sakin Hamit Saçar ve Tahir Dalgıç’ı elleri ve ayaklarıyla muhtelif yerlerine vurmak suretiyle darp ettikleri sırada, Hamit Saçar’ın çenesinin kırılmasına sebep olarak, vahim zarar suçunu işlediklerini anlattı. Tahkikatın yeni başladığını alınması gereken ifadeler, aranan iki şahıs ve incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu söyleyen Sevinç, bu aşamada zanlıların poliste 3 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen Yargıç Gülay Süleymanoğlu, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlıların iki gün tutuklu kalmalarının yeterli olacağını söyledi.