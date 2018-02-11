Sobayı yakmak isterken kendini yaktı

Bu sabah Değirmenlik’te Mevhüde Kumaş, evinin salonundaki odun sobasını gazyağı ile yakmak isterken yandı.
Kumaş, sobaya gazyağı döktüğü sırada, alevin yükselip elindeki bidonu tutuşturması sonucu bidonu dışarı atmaya çalışırken, vücudunun belden aşağı kısmından üçüncü derecede yandı.
Yaralı, Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde müşahade altına alındı. Hayati tehlikesi bulunmuyor.
Bu sabah Değirmenlik’te Mevhüde Kumaş, evinin salonundaki odun sobasını gazyağı ile yakmak isterken yandı.