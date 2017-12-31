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Şişede durduğu gibi durmuyor

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Şişede durduğu gibi durmuyor
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Lefkoşa'da Dr Fazıl küçük Bulvarında dün gece aşırı alkollünün neden olduğu kaza ucuz atlatıldı.

Kaza saat 20. 00 sıralarında Lefkoşa'da Dr Fazıl küçük Bulvarı üzerinde, 52 yaşındaki Mehmet Diker, 232 promil alkollü içki tesiri altında yönetimindeki KP 734 plakalı araç ile Hamitköy istikametinden Gönyeli istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yaşandı. KP 734 plakalı araç sürücüsü Diker’in aracın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrası orta refuj içerisindeki ağaca çarparak refüj içinde durdu. Kaza sonucu yaralanan olmazken, alkollü sürücü tutuklandı.

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