“Sinir hastayım, hastaneye gitmek istiyorum”

Girne’de önceki gün silahla dehşet saçan Oktay Şölen, çıkarıldığı mahkemede “Sinir hastayım, tedavi görüyorum ve ağır haplar kullanıyorum. Hastaneye gitmek istiyorum” dedi

Evrim KAMALI

Girne’de önceki gün tasarrufundaki silah ile dehşet saçan zanlı Oktay Şölen tutuklanmasının ardından dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube’de görevli polis çavuşu Üzeyir Kürşat Koşer, zanlı Oktay Şölen’in “Katle teşebbüs”, “Kanunsuz ateşli silah taşıma, ateş etme” ve “Kasti hasar” suçlarından tutuklandığını anlattı. Polis çavuşu Üzeyir K.Koşer, zanlının önceki gün saat 19.00 sıralarında tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurduğu markası meçhul 7.65 tabanca ile önceden gönül ilişkisi olduğu Ayşen Kamburoğlu’nun işletmeciliği yaptığı bara gittiğini söyledi. Koşer, zanlının önce yönetimindeki araç ile masalarda oturan müşterilerin üzerine aracını sürdüğünü daha sonra, sopa ile camları kırarak kasten hasara uğrattığını belirtti. Zanlının tasarrufunda bulundurduğu tabanca ile Ayşen Kamburoğlu ve beraberinde bulunan 2 kişiye ateş ettiğini ifade eden Koşer, görgü tanıklarının polisi araması ile zanlının olay yerinde yakalandığını ifade etti. Koşer, zanlının tutuklandıktan sonra tabancayı kimden ve nereden aldığına dair çelişkili ifadeler verdiğini belirtirken, Lefkoşa’da evinde arama yapıldığını söyledi. Şölen’in Kamburoğlu’nu öldürmek için iş yerine gittiğini gönüllü ifade vererek itiraf ettiğini kaydeden Kürşat, birçok görgü tanığının ifadesinin alınacağını ve bölgedeki kamera kayıtlarının inceleneceğini kaydetti. Zanlının akli dengesinin yerinde olmadığına dair ifade verdiğini kaydeden Kürşat, Şölen’in Barış Ruh Hastanesinde kontrolden geçirileceğini kaydederek 3 gün tutukluluk talebinde bulundu.

Polisin tutukluluk süresinin ardından söz hakkı alan zanlı Oktay Şölen, “Sinir hastayım, tedavi görüyorum ve ağır haplar kullanıyorum. Hastaneye gitmek istiyorum” dedi.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mesut Mesutoğlu, zanlının soruşturma amaçlı 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına karar verdi.