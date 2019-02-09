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Silahlı saldırı olayında üçüncü kişi tutuklandı

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Silahlı saldırı olayında üçüncü kişi tutuklandı
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 Gifa Airways isimli iş yerine 1 Şubat’ta  gerçekleştirilen silahlı saldırıyla ilgili  yürütülen geniş çaplı soruşturma neticesinde olayla bağlantısı olduğuna inanılan bir kişi daha tutuklandı.

Polisten yapılan açıklamada, olayla ilgili M.O.’nun (E-27) tutuklandığını duyuruldu.

E.Y.(E-38) tarafından gerçekleştirilen ve bir kişinin yaralandığı saldırıyla bağlantısı olduğuna inanılan Ş.D. (E-37)  ise daha önce tespit edilerek,  tutuklanmıştı.

Soruşturma devam ediyor.

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