Serdarlı'da büyük kaza

Serdarlı-Geçitkale anayolunda akşam üzeri dikkatsiz sürücünün karşı şeride geçmesi sonucunda yaşanan büyük kazada iki araç sürcüsü yaralandı.

Polisin verdiği bigiye göre kaza, saat 18:30 sıralarında, Serdarlı - Geçitkale Anayolu birinci kilometresi üzerinde, 75 yaşındaki Hasan Uzun, yönetimindeki GS 513 plakalı araç ile Serdarlı istikametinden Geçitkale istikametine doğru seyrettiği sırada sola meyilli viraja geldiği zaman dikkatsizliği sonucu yolun sağına geçmesi sonucu o esnada karşı istikametten gelmekte olan 26 yaşındaki Tayfun Billuroğlu yönetimindeki HC 091 plakalı araç ile çarpışmasıyla meydana geldi.

Kaza sonucu yaralanan her iki araç sürücüsü kaldırıldıkları Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde tedavileri halen sürüyor.